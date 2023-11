Venezuelanos são espancados por moradores após serem vistos agredindo idoso

Dois venezuelanos, de 26 e 29 anos, foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na noite de ontem (02), após serem espancados por um grupo de moradores, no Bairro Universitário, em Campo Grande. Em depoimento, testemunhas relataram que os jovens agrediram um idoso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas após receberem uma denúncia sobre briga de moradores. No local, os militares encontraram os venezuelanos sangrando e com ferimentos no rosto.

Interrogados, os moradores relataram que os jovens estariam consumindo bebidas alcoólicas próximo a um bar, quando em um determinado momento começaram a agredir um idoso.

Ainda conforme o registro, os jovens não falavam português, por isso dificultou bastante os policiais entender o motivo das agressões. Ainda durante o interrogatório, os policiais compreenderam que os venezuelanos estariam na capital trabalhando em um rancho, mas que voltaria para o país em breve.

Os jovens estavam com sangramento e dores abdominais, por isso foram levados para uma unidade de saúde para atendimento médico. O idoso e o grupo de moradores, não foram encontrados.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.