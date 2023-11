Polícia Militar Ambiental intensifica fiscalização no último feriado antes do fechamento da pesca

A Polícia Militar Ambiental (PMA) iniciará a Operação Finados, no dia 2 de novembro, visando coibir os crimes ambientais, principalmente sobre a pesca, por ser o último feriado antes do início da piracema.

A Operação coincidirá com o início do defeso, a partir da 0h do dia 5 de novembro (domingo). Com a chegada do feriado prolongado, há a previsão de aumento na procura pelos rios do estado, sobretudo pelos pescadores desportivos, que visam aproveitar os últimos dias de pesca aberta.

Além da intensificação no patrulhamento fluvial, a PMA também intensificará as barreiras terrestres no intuito de coibir o transporte irregular de pescado. Vale ressaltar que nos rios federais da bacia do Paraná (Rio Paraná, Rio Paranaíba e Rio Aporé) o defeso já inicia no dia 01 de novembro.

Além disso, aos pescadores que vão aproveitar o feriado para pescar nos rios estaduais do Mato Grosso do Sul, a PMA ressalta que o porte da autorização de pesca emitida pelo Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul é obrigatório.

Dessa maneira, a fim de evitar o cometimento de crime ou infração ambiental, é importante que o pescador fique atento aos locais em que a pesca é proibida, aos tamanhos mínimos e máximos do peixe capturado e à cota que é permitida em nosso estado.

A PMA destaca ainda que os pescadores profissionais dos Rios Federais da Bacia do Rio Paraná e os comerciantes devem fazer a declaração de estoque até o dia 03 de novembro, e aos que exercem essa atividade nos demais rios do estado têm até 07 de novembro para fazer a declaração disponível no site do Imasul através do link: https://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Declaracao-de-Estoque-Pesqueiro-2023_2024.pdf , conforme prevê a legislação vigente.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

