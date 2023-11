Após discussão, homem quebra copo de cerveja na cabeça de mulher

Uma mulher de 20 anos, foi agredida pelo marido na noite de ontem (02), em uma conveniência em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada ao hospital com cortes na cabeça provocados por um copo quebrado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o casal começou a se agredir quando ambos consumiam bebida alcoólica em um estabelecimento. O motivo da briga seria uma confusão que o homem teve com a sogra. Em determinado momento da discussão, o marido partiu para cima da vítima que foi atingida por um copo de cerveja na cabeça.

Segundo o site Ligados na Notícia, a vítima precisou ser encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os primeiros socorros. O marido fugiu.

