Três unidades ficam disponíveis para vacinação neste sábado

Três unidades de saúde ficam disponíveis para vacinação neste sábado (01). O atendimento acontece de 7h30 às 17h, sem intervalo, na UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto e na USF Moreninha. De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) serão disponibilizadas todas as vacinas presentes no calendário de rotina, inclusive as doses contra a Covid-19, Influenza e Poliomielite.

Crianças entre 1 e 4 anos devem ser vacinadas indiscriminadamente contra a poliomielite, mesmo se tiverem recebido um ou mais reforço da vacina há pelo menos 30 dias. A campanha de vacinação contra a doença encerrou oficialmente na sexta-feira (30) com menos de 22% de cobertura do público alvo estimado em 57 mil crianças de 1 a 4 anos. Ou seja, pouco mais de 12 mil crianças foram vacinadas. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95%.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, explica que mesmo com o encerramento da campanha o Município irá continuar intensificando as ações, como o trabalho de busca ativa nas escolas infantis, por exemplo, como uma forma de atingir o maior número de crianças possível.

“É importante que os pais e responsáveis levem os seus pequenos para se vacinar. Não podemos negar a estas crianças o seu direito de se vacinar e expor elas ao risco de ficarem doentes. As vacinas continuarão disponíveis nas unidades de saúde e nós também iremos continuar fazendo a nossa parte”.

A vacina contra poliomielite protege crianças da doença que ficou popularmente conhecida como Paralisia Infantil, e há mais de trinta anos não há novos casos registrados no Brasil. Contudo, a decisão de uma nova campanha partiu do princípio de que o vírus ainda estar circulante em alguns países e haver casos novos em locais onde não se tinha mais registro da doença, como é o caso dos Estados Unidos, que confirmou o diagnóstico em um adulto não vacinado em julho.

Covid-19 e Influenza

As crianças que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 poderão iniciar o esquema vacinal simultaneamente com outros imunizantes. A dose também estará disponível para os outros públicos e para quem já cumpriu o intervalo entre doses recomendo pelos fabricantes da vacina.

Quem tem 12 anos ou mais e já completou o esquema primário de vacinação há pelo menos quatro meses poderá receber o primeiro reforço. O intervalo é o mesmo para quem tomou a terceira dose e tem 35 anos ou mais, é trabalhador da saúde ou tem 18 anos ou mais e possui algum imunocomprometimento grave.