Debate presidencial provoca impacto político em MS

À véspera da eleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL), provocado pela senadora Soraya Thronicke (União), no debate da Rede Globo, declarou apoio ao candidato a governo Capitão Contar (PRTB). A fala abalou o PSDB de MS, que até o momento apoiava Bolsonaro. A ex-ministra Tereza Cristina (PP) reiterou apoio a Eduardo Riedel (PSDB), sentindo que poderá ser prejudicada na corrida ao Senado.

“No início desse processo fechamos uma coligação, incluindo o PL, partido do presidente. Essa decisão foi tomada em conjunto com todas as lideranças partidárias estaduais e nacionais, e aprovada pelo presidente Bolsonaro. Nossa aliança foi construída pensando no melhor projeto para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil”, esclareceu.

O candidato Eduardo Riedel agradeceu as manifestações de apoio que recebeu após a declaração do Bolsonaro durante o debate e assegurou que a decisão do presidente é pessoal. “Vamos ter foco nas eleições. Cada voto é um voto, a declaração do presidente é pessoal, a decisão de cada sul-mato-grossense é pelo melhor do nosso Estado e é assim que vamos continuar trabalhando, de cabeça erguida”, declarou a caminho de uma agenda ao lado de Tereza, em Três Lagoas.

O debate da Rede Globo de 2022 entra na história para a política do Estado não apenas por contar com as duas candidatas presidenciáveis, Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União), mas por trazer questões regionais em nível nacional. Foram discutidos temas como a queimada do Pantanal, mas principalmente a política local, ao citar a candidatura de Tereza Cristina (PP) ao Senado que dificultou a reeleição de Simone Tebet ao Senado e sobre os cargos pedidos por Soraya Thronicke ao presidente para Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) e no Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Bolsonaro afirmou que Tebet tem “ciúmes” de Tereza e chamou Soraya de “estelionatária”. Após queixa de Soraya, Bolsonaro pediu votos a Capitão Contar em MS. “A partir deste momento, da forma como a senhora candidata se dirigiu a mim, quero apelar a todos os eleitores do Mato Grosso do Sul: votem no Capitão Contar para governador. É a melhor opção para este Estado”, disse Bolsonaro na Rede Globo.

Capitão Contar, além de divulgar nas redes sociais o posicionamento do presidente, declarou que “o apoio de Bolsonaro à minha candidatura ao governo trouxe luz e esperança para o Mato Grosso do Sul. Sigamos na luta nosso povo”. Ele aproveitou ainda para reforçar o chamado para motociata, que acontece neste sábado, a partir das 15h, em Campo Grande, como chamado de “Bolsonaro” em apoio ao presidente.

A pesquisa do Paraná Pesquisas aponta eleição disputada e decidida no domingo (2) com a confirmação dos nomes que irão ao 2º turno. André Puccinelli (MDB) lidera as intenções de voto com 21,8%, seguido por Eduardo Riedel (MDB) 18,5%, Marquinhos Trad 16,2% e Rose Modesto 13,6%. Capitão Contar, com 13,1%, está a 5% do segundo colocado, o que, em uma subida, pode levá-lo para o 2º turno.

