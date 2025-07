Veneno de rato na comida: mulher é presa suspeita de envenenar marido em Angélica

Uma mulher foi presa na noite dessa quarta-feira (23), em Angélica, a 323 quilômetros de Campo Grande, suspeita de envenenar o próprio marido durante o jantar. A vítima, um homem de 42 anos, está internada em estado grave após ingerir o arroz carreteiro preparado pela esposa, contaminado com veneno para ratos.

Segundo informações da Polícia Civil ao site local Vale do Ivinhema, o homem deu entrada em uma unidade de saúde durante a madrugada, com sintomas de intoxicação aguda. Após exames preliminares, foi constatada a presença de “chumbinho”, um tipo de veneno altamente tóxico, nos alimentos consumidos pela vítima.

Durante o interrogatório, a mulher alegou que havia manuseado veneno de rato anteriormente e, sem lavar corretamente as mãos, teria preparado o jantar em seguida. Ela negou que tenha envenenado a comida intencionalmente, afirmando que o produto pode ter sido transferido acidentalmente durante o preparo.

Apesar da versão apresentada, a mulher foi detida e encaminhada à delegacia de Angélica, onde permanece à disposição da Justiça. A polícia investiga se houve intenção criminosa no ato.

A vítima precisou ser entubada e foi transferida por vaga zero para uma unidade de saúde com maior suporte, devido à gravidade do seu estado de saúde. Segundo um amigo próximo, o casal vivia um relacionamento conturbado e estava separado recentemente por conta de brigas constantes.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Angélica.