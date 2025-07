Adolescente é detido após agredir a mãe com faca e cadeira em Dourados

Na Aldeia Bororó, em Dourados, um adolescente de 16 anos foi apreendido por volta das 23h30 desta quarta-feira (23), após agredir a própria mãe com uma facada no ombro esquerdo e golpeá-la com uma cadeira.

De acordo com o relato do próprio jovem, divulgadas no site local, Dourados News, a confusão começou quando ele tentou tirar um bebê do colo da mãe, alegando que ela estaria embriagada. Durante a discussão, ele acabou atingindo a mulher com a faca, a jogou no chão e desferiu um golpe com a cadeira.

Após o crime, o adolescente foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanece apreendido. A Justiça decidirá se ele será liberado ou transferido para a UNEI (Unidade Educacional de Internação).