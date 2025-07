Dr. Victor Rocha participa de reunião com prefeita Adriane Lopes para discutir orçamento de 2026 e reforçar diálogo entre os poderes

O vereador Dr. Victor Rocha participou, na manhã desta quarta-feira (23), de uma reunião estratégica com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Neto (PAPY), a secretária municipal de Finanças e Planejamento, Márcia Hokama, e o secretário-adjunto de Governo e Relações Institucionais, Ulisses Rocha. A agenda, realizada na sede do Legislativo, teve como foco o fortalecimento da interlocução entre os poderes na construção do orçamento municipal para o exercício de 2026.

A prefeita Adriane Lopes fez questão de participar pessoalmente da reunião, demonstrando empenho em ouvir os parlamentares e construir, de forma conjunta, as diretrizes orçamentárias do município. “Mais do que debater números, estamos discutindo os próximos passos da cidade. É um momento de alinhamento entre os poderes, com foco em objetivos comuns e resultados concretos para a população”, afirmou a chefe do Executivo.

A secretária de Finanças, Márcia Hokama, destacou que a reunião teve caráter técnico e estratégico, com o objetivo de apresentar aos vereadores os pontos mais sensíveis da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). “Estamos aqui para dialogar, ouvir e ajustar. Trouxemos elementos que podem ser vetados ou mantidos, sempre buscando a melhor proposta para Campo Grande”, explicou.

De acordo com o presidente da Câmara, Epaminondas Neto (PAPY), o objetivo da reunião foi avançar na construção conjunta de um orçamento mais eficiente e focado nas reais demandas da população. “Demos um passo significativo na construção do orçamento de Campo Grande para o ano que vem. É o momento de tratarmos sobre o que é mais importante na execução do dinheiro público para as pessoas de Campo Grande”, afirmou.

Dr. Victor Rocha, que tem se consolidado como uma das principais vozes em defesa da saúde pública e da valorização dos servidores municipais, reforçou a importância da participação ativa do Legislativo na definição das prioridades do orçamento. “A população cobra respostas e elas começam na organização do orçamento. O diálogo direto com o Executivo nos permite garantir investimentos em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e assistência social”, pontuou o vereador.

A reunião reforça o compromisso dos poderes com a responsabilidade fiscal, a transparência e a construção de políticas públicas que respondam de forma efetiva às necessidades da Capital.

Com informações da Assecom Câmara Municipal