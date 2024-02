Morte de detento em penitenciária é classificada como homicídio

Um detento de 40 anos foi assassinado na tarde desta terça-feira (13) na Penitenciária Jair Ferreira de Carvalho – de Segurança Máxima de Campo Grande, localizada no Jardim Noroeste. Inicialmente registrado como “morte a esclarecer”, o caso agora é tratado como homicídio. O nome do preso ainda não foi divulgado.

O detento começou a sentir-se mal por volta das 8 horas, enquanto estava na cela 24 do primeiro pavilhão. Ele foi então transferido para a cela 3 do pavilhão quatro, destinada ao atendimento de internos com problemas de saúde. Por volta das 13 horas, a equipe penitenciária confirmou que ele ainda estava sofrendo.

Às 14h15, outros presos da cela 3 alertaram os agentes, informando que o detento estava passando mal. Ao entrarem na cela, os agentes constataram que o preso já não apresentava sinais vitais. O Corpo de Bombeiros foi chamado e confirmou o óbito. A perícia foi acionada para realizar os procedimentos necessários.

Posteriormente, o caso foi registrado como “morte a esclarecer” na delegacia de polícia. Entretanto, na madrugada desta quarta-feira (14), o médico legista informou ao delegado de plantão, Lucas Caires, que foram encontradas lesões na vítima, apontando para uma morte violenta. O exame necroscópico indicou lesões na traqueia “compatíveis com morte decorrente de ação violenta”. A lista de presos das celas por onde a vítima passou foi relacionada no boletim de ocorrência, e o caso foi alterado para “homicídio simples” na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada).

