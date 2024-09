Veja vídeo do momento que motoclista dispara em homem na Avenida Guaicurus

Na manhã de hoje(30), um rapaz foi morto a tiros enquanto dirigia um carro na Avenida Guaicuros, no bairro Jardim Nasvile. O homem foi identificado como Cleiton e era servente de pedreiro.

O carro trafegava no sentido para a saída de Três Lagoas, onde o homem trabalhava. Vários disparos foram efetuados por uma motocileta pelo lado do passageiro e o homem foi atingido no tórax, morrendo no local.

A Delegada Joilce Ramos, da Depac Cepol falou sobre o caso e disse que o rapaz tinha envolvimenhto com o tráfico de drogas e que a motivação do crime foi acerto de contas.

“Não temos suspeitos ainda, mas é envolvimento com drogas, ele tem várias passagens. Nós temos o vídeo já, alguém de moto parou, efetuou dois diparos com 38[ revólver] um dos tiros perufrou e saiu e atingiu a porta, estamos tentando encontrar o projeitl, mas ainda não foi encontrado…foi acerto de contas. Ele estava indo trabalahr, tava com uma marmita ali dentro, tava trabalhando durante o dia, mas a gente tem informações que ele continuava envolvido com o tráfico de drogas”

O caso será investigado pela area da 5º dp.

Confira imagens de câmera de segurança que registraram o momento do crime:

