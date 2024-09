Mulher fica em estado grave após ser atropelada enquanto atravessava a Ceará

Mulher não identificada ficou gravemente ferida, na manhã desta segunda-feira (30), após ser atropelada por um carro enquanto atravessava a Rua Ceará, região do Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Conforme imagem de câmera de segurança de um comércio da região, a vítima já estava no meio da via, quando uma motorista conduzindo um Citroen C3 saí da Rua Paraná e acessa a Ceará.

Antes mesmo da mulher conseguir completar o percurso, é atingida pelo veículo. Com o impacto, a pedestre é arremessada ao solo, batendo a cabeça. Uma médica que estava na academia em frente ao local onde o acidente aconteceu ajudou a prestar os primeiros socorros, fazendo massagem cardíaca.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e resgatou a vítima em estado grave. Ela foi encaminhada à Santa Casa, onde permanece internada.

A condutora do veículo contou à polícia que não viu a vítima atravessando a rua. A mulher ficou no local para prestar socorro.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no trecho onde o acidente aconteceu, junto da perícia, para iniciar as investigações. Parte da avenida precisou ser interditada em ambos sentidos, causando tumulto no trânsito da região.

Confira o vídeo abaixo:

