Idoso que matou vizinho durante discussão é preso em Juti

Idoso, de 85 anos, foi preso, na manhã desta segunda-feira (30), em Juti, distante 309 quilômetros de Campo Grande, acusado de matar a tiros Wagner Roberto Benetão, de 54 anos, no dia 7 de setembro.

Conforme informações da Polícia, a prisão aconteceu após um mandado ser expedido pela Justiça. O idoso foi encontrado no sítio em que ele morava. A discussão aconteceu após alguns animais pertencentes à vítima estarem atravessando a propriedade do autor.

Em certo momento, o homem saca um revólver calibre 32 e efetua o disparo, atingindo a região do tórax da vítima, que morreu na hora.

O acusado responderá por homicídio qualificado por motivo fútil. À polícia, ele confessou o crime e, agora, está à disposição da Justiça.

