Veículos roubados em SP são recuperados em Anaurilândia; dois homens foram presos em flagrante

Carros circulavam com placas falsas e sem os bancos traseiros; abordagem ocorreu na MS-480

Dois veículos com registro de roubo no Estado de São Paulo foram recuperados neste domingo (25) em Anaurilândia, no interior, por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Dois homens, de 41 e 21 anos, foram presos em flagrante durante a abordagem.

Segundo a corporação, os policiais realizavam um bloqueio na rodovia MS-480, nas proximidades do Posto Fiscal Ofaé, quando deram ordem de parada aos motoristas de um Renault Logan e um Ford Ka que seguiam em direção a Nova Andradina. O Logan era rebocado pelo outro carro, e ambos estavam sem os bancos traseiros, o que chamou a atenção da equipe.

Ao serem questionados sobre a origem e o destino da viagem, os dois homens se mostraram nervosos e deram respostas contraditórias. A checagem dos veículos revelou que as placas afixadas eram falsas. Além disso, foi confirmado que o Logan havia sido roubado em São Paulo (SP) e o Ford Ka em Várzea Paulista (SP).

Após a constatação, os dois suspeitos foram detidos e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Anaurilândia, onde o caso foi registrado para investigação.

