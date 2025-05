Condenados por estupro de vulnerável são presos em Coxim

Homens foram sentenciados a cumrpir pena de 24 e 16 anos pelo crime

Na manhã desta segunda-feira (26), dois homens condenados foram presos pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Coxim. A prisão dos dois ocorreu no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2025.

Um dos presos, identificado como um idoso de 62 anos, foi localizado no bairro Santa Maria, na cidade de Coxim. Ele foi condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado.

Já outro preso, identificado como um idoso 75 anos, foi localizado no bairro Piracema, também no município. Ele foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado.

As prisões foram realizadas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA)

A operção tem como objetivo o enfrentamento da violência sexual infantojuvenil.

