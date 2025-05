Tiro acidental deixa homem ferido e funcionário desmaia em shopping de Campo Grande

Os dois foram socorridos conscientes no local

No final da manhã desta segunda-feira (26), um disparo acidental causou uma confusão em um shopping localizado na Avenida Afonso Pena em Campo Grande. O incidente ocorreu em uma loja de calçados do estabelecimento.

Segundo a assessoria do shopping, o disparo foi acidental , ferindo apenas o portador da arma e um funcionário desmaiou com a situação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro as vítimas que foram encaminhados ao hospital. Os dois estavam conscientes no momento do atendimento. A polícia civil e militar também estão no local para atender a ocorrência no estabelecimento.

O shopping está em funcionamento normal.

