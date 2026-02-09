Veículos furtados são encontrados escondidos em casa de familiar de suspeito em Campo Grande

Automóvel e carretinha haviam sido levados no fim do mês passado e serão devolvidos aos proprietários

Um automóvel e uma carretinha furtados no fim do mês passado foram localizados na última sexta-feira (6), durante investigação sobre crime patrimonial em Campo Grande. Os veículos foram encontrados na casa da mãe do suspeito, no bairro Centenário.

Conforme apurado, a moradora não tinha conhecimento da origem dos bens. O suspeito não estava no imóvel no momento da localização, mas deverá responder pelo furto.

Segundo relato da mulher, o filho deixou os veículos no local enquanto ela não estava e informou que retornaria posteriormente para buscá-los.

Após verificação, foi confirmado que o automóvel e a carretinha possuíam registro de furto. Os veículos foram recolhidos e encaminhados para os procedimentos administrativos antes da devolução aos proprietários.

