Chuva intensa coloca todo MS em alerta do Inmet até terça (10)

Aviso aponta acumulados de até 50 mm por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h



Todo o Mato Grosso do Sul está sob alerta de chuvas intensas emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso entrou em vigor às 8h51 desta segunda-feira (9) e segue válido até as 23h59 de terça-feira (10), com grau de severidade classificado como perigo potencial.

Segundo o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 quilômetros por hora. Há baixo risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Estado já permanece sob o aviso desde o período da manhã, o que exige atenção redobrada da população, principalmente em áreas urbanas suscetíveis a alagamentos e em locais com árvores de grande porte ou estruturas metálicas.

Entre as orientações estão evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e reduzir o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

