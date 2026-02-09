Mutirão da Casa Rosa em Corumbá é adiado por obras na Apae

Atendimentos previstos para o pós-carnaval terão nova data após reestruturação do espaço



O mutirão de atendimentos da Casa Rosa programado para ocorrer após o período de Carnaval em Corumbá foi adiado em razão de obras e da reestruturação interna da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), local que sediaria a ação. Uma nova data ainda será definida e divulgada assim que o espaço estiver adequado para receber o público.

Segundo a organização, a decisão foi tomada de forma preventiva, com o objetivo de garantir segurança, qualidade e conforto nos atendimentos prestados à população. A ação só será realizada após a conclusão das intervenções necessárias na estrutura da instituição.

O médico mastologista voluntário e idealizador da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha, afirmou que o adiamento reforça o compromisso do projeto com um atendimento responsável e humanizado. “Nosso compromisso é oferecer um atendimento seguro, humanizado e de qualidade. Assim que a APAE estiver totalmente apta para receber a ação, o mutirão em Corumbá será realizado, porque a prevenção salva vidas”, declarou.

Desde o início das atividades, a Casa Rosa já contabiliza mais de 13,5 mil atendimentos realizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e foi responsável pelo diagnóstico precoce de 247 casos de câncer de mama, tornando-se referência nacional na prevenção e no cuidado com a saúde da mulher.

A Casa Rosa informou que a população será comunicada com antecedência sobre a nova data do mutirão por meio de seus canais oficiais.

