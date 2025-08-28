Campo Grande concentra quase um terço da população de Mato Grosso do Sul

Capital soma 962,8 mil moradores; Dourados e Três Lagoas aparecem em seguida na lista



Entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, os dados do IBGE de 2025 mostram forte concentração populacional em poucas cidades. Campo Grande, sozinha, reúne 962.883 habitantes, o que representa quase um terço da população estadual.

Em segundo lugar está Dourados, com 264.017 moradores, seguida de Três Lagoas, que alcançou 143.523 habitantes. Logo depois aparecem Corumbá (98.751) e Ponta Porã (98.301), praticamente empatadas em número de moradores.

O contraste com cidades menores é marcante. Figueirão, por exemplo, tem apenas 3.751 habitantes, população que caberia em um único bairro da Capital. Vicentina, com 6.505 moradores, também figura entre os menores municípios.

Quando comparada a outros estados, a Capital chama ainda mais atenção: tem mais moradores do que Acre (884,4 mil habitantes), Amapá (806,5 mil habitantes) e Roraima (738,8 mil).

Entre as capitais, Campo Grande configura na 16ª posição, atrás de cidades como Porto Alegre e Belém, ambas com população estimada em 1,4 milhão de pessoas.

