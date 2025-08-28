Falsos escritórios se passam por parceiros do Nelson Wilians Advogados; empresa alerta clientes

Escritório de advocacia reforça que não mantém vínculo com consultorias que atuam de forma indevida e orienta população a usar apenas canais oficiais

O escritório Nelson Wilians Advogados (NWADV) emitiu nesta semana um alerta sobre a atuação de escritórios autodenominados de “consultoria” que vêm se apresentando como parceiros, representantes ou “escritórios de apoio administrativo” da instituição. Segundo o NWADV, a prática tem como objetivo criar uma falsa sensação de vínculo com o escritório e induzir clientes e terceiros a erro.

Em nota oficial, a empresa destacou que tais informações são inteiramente falsas e que todas as medidas legais e administrativas cabíveis já foram acionadas para resguardar sua atuação institucional e proteger o público de tais práticas.

O escritório orienta que todos os contatos oficiais devem ser realizados exclusivamente pelos canais institucionais e corporativos do NWADV. Clientes e parceiros que forem abordados por essas consultorias fraudulentas devem redobrar a atenção e, caso haja dúvidas sobre a legitimidade, registrar denúncia pelo e-mail de ouvidoria: [email protected].

A instituição também reforçou seu compromisso com uma advocacia ética, estratégica e pautada pela excelência, destacando que todas as ações do NWADV são voltadas integralmente à defesa dos interesses de clientes no Brasil e no exterior. A empresa alerta que qualquer comunicação que não siga os canais oficiais deve ser considerada suspeita.

