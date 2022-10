Veículo que pode ter sido usado na morte do estudante de medicina é apreendido

A Polícia Civil de Ponta Porã, município localizado a 229 quilômetros de Campo Grande, apreendeu na tarde de ontem (26) um veículo VW/ Golf que pode ter sido utilizado para transportar o estudante de medicina, Anderson Hugo Pereira Felix, de 26 anos, até uma estrada vicinal de Pedro Juan Caballero, onde foi encontrado morto. De acordo com informações da polícia, o veículo bate com as mesmas características com o carro que aparece nas imagens de câmeras de segurança no dia do crime.

Em entrevista ao site Porã News, o delegado do caso, Matheus Tarcheti disse que o carro passou por uma perícia onde foi constatada semelhanças com o automóvel que mostra nas câmeras de segurança abaixo:

De acordo com a Polícia Civil, duas pessoas estão presas, suspeitos de envolvimento na morte do estudante de medicina. Anderson Hugo foi morto no último dia 16, após sair uma bar. Conforme divulgado pelo Ministério Público do Paraguai, as investigações apontam para um envolvimento de uma terceira pessoa no crime. Segundo as apurações do Porã News, o crime pode ter sido cometido por motivos passionais. O caso segue em investigação pela Polícia do Paraguai com ajuda da Polícia Civil brasileira.

Sepultamento do estudante de medicina na Paraíba (PB).

Anderson Hugo Pereira Félix, de 29 anos, foi sepultado no último dia 20, na Quadra de Esportes Adauto Pereira, na cidade de Tavares, no Sertão da Paraíba (PB). No hospital da cidade, onde o jovem autuou como enfermeiro, funcionários da unidade hospitalar realizaram diversas homenagens em agradecimento0 ao trabalho prestado de Anderson a comunidade.

O corpo do jovem passou pelo hospital, e depois saiu em cortejo pelas ruas da cidade até o ginásio de esportes, onde foi dado o seguimento ao velório.

Bastante emocionado, o pai de Anderson disse sobre o filho. “Ele sempre sonhou em ajudar, a missão dele era salvar vidas. Ele sonhava em fazer medicina para salvar mais vidas. Era um menino muito humano, muito alegre, e onde ele estava era esbanjando alegria. Saiu daqui [Tavares] com esse objetivo. Mas foi infelizmente tirado esse sonho do meu filho. É uma dor que eu não desejo para ninguém. Minha família está transtornada e nada vai trazer meu filho de volta”, disse o pai do jovem, a imprensa local.

De acordo com a família, o estudante de medicina começou o curso a distância por conta da pandemia de Covid-19, e no dia 4 de agosto mudou-se para o Paraguai, onde iniciou o curso presencialmente Universidade Autônoma San Sebastian (UASS).

Antes de mudar-se para o Paraguai, Anderson Hugo morava na cidade de Tavares (PB), onde trabalhava com enfermeiro em um hospital municipal. Ele atuou na linha de frente da Covid-19 até precisar ir para o país vizinho continuar o curso de forma presencial.

De acordo com o exame necroscópico, Anderson Hugo morreu em decorrência de uma trauma cranioencefálico, produzido por um objeto contundente. O homem não apresentava outros ferimentos, aponta o exame.

