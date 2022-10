Polícia prende segundo suspeito de envolvimento na morte de estudante de medicina

A Polícia Nacional do Paraguai deteve outra pessoa que pode estar envolvida na morte do estudante de medicina Anderson Hugo Pereira Felix, de 29 anos. Na última quinta-feira (20), um outro suspeito se apresentou voluntariamente ao setor de investigação para depor e também foi preso.

O corpo de Anderson foi encontrado no domingo (16) em uma estrada vicinal do bairro Villa Guilhermina, em Pedro Juan Caballero. O rapaz teve a cabeça esmagada por uma pedra, encontrada ao lado do corpo.

As investigações chegaram nos suspeitos por meio de câmeras de segurança, que mostravam os indivíduos junto com a vítima. Eles estavam em uma casa noturna da cidade e, após saírem, ficaram algum tempo conversando próximo a um carro.

Momentos depois, o acadêmico foi encontrado morto por populares na região. Anderson era da Paraíba e cursava Medicina em Pedro Juan Caballero.

Agora, os investigadores do país vizinho buscam um terceiro suspeito que teria participação na ação. Esse terceiro suspeito seria o proprietário do veículo.

