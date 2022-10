Polícia investiga colega de estudante de medicina encontrado morto na fronteira

Equipes da polícia paraguaia investigam um colega do estudante de medicina, Anderson Hugo Pereira Félix, de 29 anos. Na tarde de ontem (18), o rapaz entregou um aparelho celular da vítima para as autoridades, De acordo com o setor de investigações, o celular que é um Iphone 12 poderá ser “peça chave” para localização dos suspeitos, aponta o subchefe de investigações, o comissário Abel Cantero.

Segundo informações do Departamento de investigações do Paraguai, equipes da Polícia Nacional foram até a residência onde Anderson morava, que fica localizada na rua Bernardino Caballero entre Cerro León e Teniente Herrero, em Pedro Juan Caballero.

Em vistoria pelo imóvel, encontraram alguns pertences da vítima, mas nenhuma delas pode se considerar provas da morte do estudante de medicina. No local, os policiais encontraram um colega da vítima, que entregou o celular de Anderson para as autoridades. O celular, que é de difícil desbloqueio, foi encaminhado para perícia e o colega de Anderson será investigado.

Morte do jovem estudante de medicina.

Anderson Hugo Pereira Félix, de 29 anos, foi encontrado morto em uma estrada vicinal de Ponta Porã, cidade que faz fronteira seca com Pedro Juan Caballero. De acordo com setor de investigações da Polícia Paraguaia, exames necroscópico apontou como causa da morte como traumatismo cranioencefálico. O jovem sofreu um esmagamento do crânio realizado por uma pedra.

De acordo com a polícia, no braço do jovem foi encontrado uma pulseira de uma casa noturna de Ponta Porã. Antes de morrer, Anderson postou fotos em suas redes sociais sobre a noite nesse estabelecimento ao lado de amigos.

Um dia antes, Anderson também postou homenagens à mãe e ao namorado pelo Dia dos Professores, celebrado no último dia 15 de outubro. “Hoje é dia do professor e eu tenho que saudar duas das pessoas mais importantes da minha vida, vocês são meus exemplos”, escreveu o estudante de medicina em suas redes sociais.

O caso ainda segue em investigação pela polícia de Pedro Juan Caballero.

