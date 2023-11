Veículo furtado na Capital é apreendido com carga de droga avaliada em R$ 3,6 milhões

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu na terça-feira (25/7), na MS-166 em Antônio João, quase duas toneladas de maconha que eram transportadas em uma L200 Triton, furtada no ano passado em Campo Grande. Na ação ninguém foi preso.

Os policias faziam bloqueio na rodovia quando o condutor do veículo não obedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Após alguns quilômetros o motorista abandonou o veículo às margens da estrada. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito localizado.

No interior e carroceria da caminhonete foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem, totalizaram 1,7 tonelada do entorpecente. As placas afixadas ao veículo eram falsas e em checagem aos agregados constatou-se o furto, em outubro de 2022, na capital do Estado.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 3,6 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Antônio João.

