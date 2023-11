Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

de 21/3 a 20/4

Hoje tem pegadinha, minha consagrada, e a recomendação das estrelas é avaliar bem o terreno para não escorregar em casca de banana nem cair em ciladas. Valerá ligar o radar logo cedo ao lidar as finanças e esconder o cartão para não cair em tentação. Ainda bem que a sua intuição tá de plantão e ajudará você a identificar situações e pessoas que podem trazer complicações.

Touro

de 21/4 a 20/5

Eita,meu docinho, tô vendo aqui que o astral fica meio tumultuado nesta quinta e convém ir devagar. Bora lá melhorar seu humor, maneirar na teimosia e não esquentar tanto a cabeça se as coisas não saírem do jeito que deseja. Logo pela manhã, procure pegar mais leve para não se estranhar com quem convive e trabalha. Os astros também aconselham a ter mais paciência.

Gêmeos

de 21/5 a 20/6

Trago um alerta real e oficial, minha consagrada! Hoje a Lua tá numa vibe bem temperamental, arranja encrenca com vários planetas e pode bagunçar seu astral nesta quinta, instigando você a desconfiar até da sombra e sentir vontade de falar umas verdades. Tá certo que não vai querer engolir sapo, mas procure mostrar mais jogo de cintura em seus contatos.

Câncer

de 21/6 a 21/7

Quintou com a Lua no setor mais positivo do seu Horóscopo e só essa energia já compensaria o dia, bebê! Acontece que a bonita se desentende com vários astros e alerta que instabilidades podem marcar presença, inclusive pela manhã. Evite criar muitas expectativas logo cedo porque imprevistos podem melar seus planos. Hoje também será preciso manter o olhão aberto com o dinheiro.

Leão

de 22/7 a 22/8

Leãozinho, leãozinho, segura a ansiedade e vai suave na nave porque o céu tá repleto de aspectos e algumas trombadas astrais podem deixar o dia bem nervosinho. Logo pela manhã, a recomendação é ficar de antena ligada pra não criar altas expectativas com a chefia nem se estressar com os interesses de trabalho. Por outro lado, você pode ter boas novas sobre grana.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Seu signo gosta de fazer as coisas com tranquilidade e sem pressões, mas o dia já começa agitado, imprevistos podem surgir e as demandas não serão poucas, viu bebê? Vai com calma na alma e procure lapidar sua comunicação porque você pode levar tudo para o lado pessoal e perder a boa à toa. Pegue leve, evite neuras e mostre mais tolerância para não se estranhar.

Libra

de 23/9 a 22/10

Vai com força, foco e fé para quintar sem se estressar, librinha! O cenário fica conturbado com várias tretas entre as estrelas, indicando risco de tensão e confusão na vida material e amorosa. O conselho é administrar seus recursos com pulso firme e agir com toda calma para não atrair conflito. Fuja de gastos impensados e controle o sentimento de posse.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Hoje a Lua se despede do seu signo, mas ainda vai mexer bastante com suas emoções, já que muda de cenário apenas à noite. O problema é que ela arranja encrenca com vários astros e traz vibes tensas que podem afetar seus interesses financeiros e profissionais. Vai devagar com o andor no serviço e evite testar a paciência alheia: há risco de atrito com a chefia.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Se espera um dia maneiro e positivo, é melhor baixar a bola e se preparar porque tensões vão rolar. Hoje os astros estão com os humores alterados e deixam seu jeito mais cismado, esquentado e reativo nas relações pessoais e profissionais. Convém segurar as críticas, a franqueza e ter uma postura mais discreta pra não arranjar desafetos, ainda mais à tarde.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Juízo, prudência e bomsenso não faltam para o seu signo, mas convém ligar o radar de manhãzinha, viu bebê? As estrelas deixam seu comportamento mais imprevisível, impetuoso e seu jeitão centrado pode ir pra cucuia. Convém refletir com calma antes de fazer algo sem pensar ou gastar uma grana que pode fazer falta, pois o mês tá acabando e agora é hora de apertar o cinto.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Quintar, quintou, mas já vou avisando que nem tudo pode ser perfeito hoje e você precisará se empenhar um pouco mais. Os interesses profissionais estarão no centro das suas atenções, só que talvez não seja tão fácil se desvencilhar de outros assuntos para focar no serviço. Faça a sua parte e procure deixar os probleminhas pessoais para tratar depois do expediente.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Quer ter uma quinta harmoniosa e produtiva, piscianjo? Então comece a manhã sem tanto corre corre e faça as coisas no seu ritmo, sem reclamação e afobação. Outra dica esperta é não entrar em discussões desnecessárias, então, fique de boa e mantenha o firme propósito de não se estressar. No período da tarde, cautela pra não deixar os compromissos de trabalho em segundo plano.