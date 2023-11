MS lança plataforma de inteligência turística com monitoramento do setor

Pioneira no país, ferramenta coleta dados do segmento e deve servir como modelo para outros Estados

Referência no ecoturismo nacional, o setor turístico de Mato Grosso do Sul passou a contar, desde ontem (26), com uma nova ferramenta, a plataforma de inteligência turística “Alumia”, desenvolvida pelo Observatório do Turismo da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) em parceria com o IPF (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio). Inédita no país, a plataforma, com base em big data, vai apresentar a evolução no tratamento de dados e na geração de informações para a gestão pública e privada e para o público em geral, que precise trabalhar com informações para buscar melhorias no desenvolvimento de suas estratégias e negócios.

A plataforma é composta por uma área pública, para acesso inicial dos dados públicos da região, e uma área exclusiva aos interessados, por meio de um cadastro prévio, que terá acesso às informações completas, mais estratégicas e detalhadas. Para turistas, a ferramenta vai oferecer informações sobre indicadores turísticos relacionados à demanda geral do Estado, informações sobre a malha aérea do Estado de Mato Grosso do Sul, como voos ativos, ticket médio, dados sobre a rede hoteleira e sua capacidade, preço médio, taxas de ocupação e evolução de preços.

O evento de lançamento contou com a presença do coordenador de Informação e Inteligência de Dados da Embratur, Fabio Montanheiro Nascimento. Para ele, o sistema vai ampliar as oportunidades não só para o Estado, mas também para outras regiões do país, que devem encontrar, no novo sistema, a possibilidade de regionalização.

“Já é referência, em todo o país. É uma plataforma tão robusta que vai ao encontro do que a gente vem construindo na gerencia de dados, na Embratur, para que todos os Estados e destinos possam consultar dados e tomar decisões baseadas neste sistema. O que queremos é transformar tudo isso em uma grande rede de inteligência e vocês também poderão fazer isso. A partir de agora, todos os Estados devem se inspirar no Alumia”, destacou.

A plataforma permitirá o monitoramento de toda a complexidade da atividade turística sul-mato-grossense, a partir da análise de dados e ações on-line dos usuários, durante todo o processo da viagem a partir de informações de perfil e comportamento do turista, movimentação aérea, hotelaria, gastos e rastros digitais.

O diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, citou a importânciada plataforma, pioneira em todo o país, que chega para dar assertividade aos gestores púbicos.

“A Alumia é uma plataforma completa, que já começa pelo nome inspirador e que vai iluminar, de fato, o caminho daqueles que buscam desenvolver a atividade turística em nosso território e entregar cada vez mais as melhores experiências. Essa ferramenta será uma luz para quem quer investir em Mato Grosso do Sul e precisa de informações que deem segurança ao investimento e, claro, para a gestão da Fundação de Turismo. Ter um aporte potente como esse vai facilitar muito nosso trabalho, na elaboração de novas estratégias e nas tomadas de decisão. Estamos muito felizes de poder deixar esse legado para o melhor destino de ecoturismo do país”, comemorou.

Parceria

O Sistema Comércio MS (Fecomércio-IPFSesc-Senac) é parceiro da FundturMS, no desenvolvimento desta que é a primeira plataforma do tipo no Brasil, que será um marco para o Estado e que vai nortear as decisões, diminuindo as incertezas na elaboração de estratégias.

“Para nós, do Sistema Comércio MS, é muito importante e significativo fazer parte de um projeto tão arrojado como este. Temos como missão a defesa dos empresários, do comércio de bens, serviços e turismo, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado e queremos ajudar a transformar toda a cadeia produtiva de Mato Grosso do Sul.

Temos certeza de que este projeto trará grandes resultados para o Estado, ajudará a movimentar o comércio, impulsionando nossa economia com a geração de emprego e renda e reafirmando Mato Grosso do Sul como uma referência no turismo brasileiro e mundial”, declara Edison Araújo, presidente do Sistema Comércio MS.

Por – Michelly Perez

