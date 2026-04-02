Veículo furtado é recuperado em Água Clara durante fiscalização na BR-262

Carro com placas falsas tinha registro de furto em São Paulo e foi entregue à Polícia Civil

Na última quarta-feira (1º), um veículo com registro de furto em São Paulo desde maio de 2025 foi recuperado em Água Clara durante fiscalização na BR-262. O carro, um Fiat/Uno, utilizava placas falsas no momento da abordagem.

O motorista afirmou ter adquirido o automóvel recentemente e disse não ter conhecimento da origem irregular do veículo. Ele foi conduzido à Polícia Civil de Água Clara, onde o caso segue registrado, enquanto o carro permanece sob custódia da autoridade competente.

A operação integra as ações da Polícia Rodoviária Federal voltadas à verificação de veículos irregulares nas rodovias, reforçando a segurança no tráfego e o combate à circulação de veículos furtados.

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