2ª Festa da Páscoa de Dourados começa com pesca, shows e atrações para todas as idades

Evento no Parque Antenor Martins reúne público e promove lazer, cultura e esportes até domingo

O primeiro dia da 2ª Festa da Páscoa, realizada nesta quinta-feira (02) no Parque Antenor Martins, atraiu grande público e marcou o início de uma programação diversificada promovida pela Prefeitura de Dourados. Organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento segue até domingo (05) e oferece opções de lazer, cultura e esporte para todas as idades.

A abertura do evento contou com a pesca no lago do parque, exclusiva para idosos e pessoas com deficiência. A partir desta sexta-feira (03), a atividade será liberada ao público em geral. Logo cedo, os primeiros participantes já garantiam seus peixes e aproveitavam o momento de descontração.

O pintor Dinei Cardoso foi um dos primeiros a fisgar um peixe e celebrou a experiência: “Isso aqui é um hobby para mim. O segredo é ter uma boa isca e aproveitar o momento. Vou continuar por aqui nos próximos dias, curtindo essa oportunidade que a prefeitura proporcionou”.

O aposentado Milton César da Silva, que pescava ao lado da esposa Odete Leal da Silva, reforçou o caráter de convivência do evento: “É um momento de sair da rotina, de lazer e interação. Se o peixe vier, melhor ainda, já garantimos o assado. Mas, se não vier, já valeu pela diversão”.

A venda de pescado movimentou o parque desde cedo e segue até às 19h, no prédio da Academia da Saúde, com entrada pela rua Antônio Emílio de Figueiredo. O esporte também teve destaque no primeiro dia, com torneio de futsal para crianças de 6 a 11 anos, incluindo premiação e lanche para os participantes.

Nos próximos dias, a festa terá recreação infantil, pintura facial, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce, além da Casa do Coelho, espaço temático voltado especialmente para crianças. A Van da Cultura marcará presença com atividades interativas, realidade virtual e intervenções circenses.

Entre as competições esportivas, estarão torneios de futsal, vôlei de praia e beach tênis. A 2ª Corrida da Páscoa, na manhã de domingo (05), terá provas para adultos e crianças, fechando a programação esportiva do evento.

A parte cultural terá shows musicais de sexta a domingo, reunindo artistas locais, regionais e nomes nacionais, como o cantor Loubet, que se apresenta no sábado à noite. A festa será encerrada no domingo à tarde com o tradicional sorteio de ovos de chocolate, reforçando o caráter familiar do evento.

Com entrada gratuita e estrutura preparada para receber moradores e visitantes da região, a 2ª Festa da Páscoa se consolida como um dos principais eventos do calendário de Dourados, promovendo lazer, integração e valorização da cultura local.

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