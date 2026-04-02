Pé-de-Meia reduz abandono escolar em 55% em Mato Grosso do Sul

Estado tem 64,3 mil estudantes beneficiados; taxa caiu de 5,1% em 2022 para 2,3% em 2024

Dois anos após a criação do programa Pé-de-Meia, Mato Grosso do Sul registrou queda de 55% no abandono escolar no ensino médio da rede pública. A taxa, que era de 5,1% em 2022, recuou para 2,3% em 2024.

Além da evasão, outros indicadores também apresentaram redução no período. A reprovação caiu 49% entre 2022 e 2024, enquanto o atraso escolar — medido pela distorção idade-série — teve queda de 25% entre 2022 e 2025.

No Estado, 64.393 estudantes já foram beneficiados pelo programa desde a implantação, o que corresponde a 45% dos alunos matriculados no ensino médio público sul-mato-grossense. O incentivo financeiro é vinculado à frequência escolar e à conclusão das etapas, com depósitos ao longo do ano letivo e bônus para participação no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Em todo o país, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), o programa alcançou 5,6 milhões de estudantes e recebeu investimento de R$ 18,6 bilhões nos anos letivos de 2024 e 2025. No cenário nacional, a taxa de abandono escolar caiu 43%, passando de 6,4% para 3,6% no período analisado.

Criado para estimular a permanência de estudantes de baixa renda na escola, o Pé-de-Meia inclui automaticamente alunos matriculados na rede pública inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Ao longo do ensino médio, o valor acumulado pode chegar a R$ 9,2 mil por estudante, conforme as regras do programa.

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