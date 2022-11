Veículo foi alvo de 16 disparos na madrugada; a suspeita é de que o atirador é PM

Um veículo foi alvo de disparos na madrugada deste sábado (19), em Itaporã, município localizado a 217 km de Campo Grande. O carro estava desocupado e ninguém ficou ferido. A suspeita é de que os disparos tenham sido feitos por um policial militar, que tem desavenças pessoais com o dono do carro.

Por volta das 2h30 da madrugada, a Polícia Militar de Itaporã foi acionada para atender a ocorrência. No local, na rua Onze de Outubro, no bairro BNH, constataram que o veículo havia sido alvejado por vários disparos de arma de fogo. Foram encontradas 16 cápsulas de calibre 9 mm, conforme divulgou o jornal Itaporã News.

De acordo com a apuração do Itaporã News, o veículo Fiat Toro estava estacionado na garagem da casa da vítima. Apesar do prejuízo material, ninguém ficou ferido.

O caso segue em investigação pela Polícia Militar de Itaporã.

