Festival de Handebol reúne crianças no Parque Ayrton Senna nesta manhã

O Parque Ayrton Senna recebe neste sábado (19) o Festival de Handebol Infantil. A expectativa é reunir mais de 80 crianças, que serão divididas em equipes em forma de sorteio. Cada turma vai participar de quatro jogos amistosos.

O evento é uma iniciativa da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) em parceria com grupos do projeto Movimenta CG. A disputa terá premiação simbólica de participação do evento.

De acordo com o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano, o festival visa popularizar o Handebol entre as crianças de Campo Grande. “O intuito do festival é popularizar o esporte entre os alunos e proporcionar experiência com a modalidade do handebol, por meio da prática. A ação leva ainda a interação dos alunos das oficinas da Fundação, com alunos de outras escolinhas da cidade”, explica.

Saulo Vieira, professor das oficinas de handebol, ressalta a importância do festival para a integração dos times infantis. “O resultado esperado é fazer uma partida entre os núcleos Guanandizão/Ayrton Senna, com os times convidados e proporcionar a experiência do jogo competitivo”.

Oficinas de Handebol

O evento também terá oficinas em dois locais, o primeiro no Ginásio do Guanandizão – segunda, quarta e sexta das 15h às 17, na região do bairro Guanandi -; e o segundo no Parque Ayrton Senna, localizado no Aero Rancho.

A ação é parte do projeto Movimenta Campo Grande, que busca ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos, por meio da oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer.

Com informações do CGNotícias

