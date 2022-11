PRF apreende 1,5 tonelada de maconha, um fuzil 556mm e uma escopeta cal. 12

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), através de uma equipe do Comando de Operações Especiais (COE), apreendeu 1,5 tonelada de maconha, um fuzil 556mm, uma escopeta cal.12, além de dois carregadores para fuzil, e dois de escopeta, na manhã desta sexta-feira (18), em Nova Andradina (MS). Também foram apreendidos 5 Kg de haxixe e 6,2 Kg de skunk. O condutor do caminhão foi preso em flagrante.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou, no km 129 da BR-267, o caminhão Scania, atrelado a um reboque, em pane mecânica sobre a via. O condutor do caminhão estava acompanhado de uma mulher e a filha dela, menor de idade. O homem disse que havia carregado ferro gusa no caminhão, mas deu respostas contraditórias às perguntas dos policiais.

Após vistoria no caminhão, já na Unidade Operacional da PRF, foram localizados sobre a carga de ferro gusa diversos sacos de maconha. O condutor confessou que transportava o ilícito, e que havia sido contratado para levar a carga de maconha de Dourados (MS) para Mogi das Cruzes (SP). A quantia que receberia, segundo ele, era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Foram localizados ainda no reboque do caminhão um fuzil 556mm, uma escopeta cal. 12 de fabricação russa, além de dois carregadores de fuzil, dois carregados para escopeta, 5 Kg de maconha e 6,2 Kg de skunk. Após a vistoria no caminhão, já na unidade

O veículo e o condutor foram encaminhados para a Polícia Civil de Nova Andradina.

Com informações da Polícia Rodoviária Federal.

