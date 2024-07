Veículo fica com a frente destruída em acidente com ambulância na Afonso Pena

Segundo informações, o acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Afonso Pena, após o veículo Ford descer a Rua Espírito Santo e bater na lateral da ambulância

Na manhã desta segunda-feira (29), um carro ficou com a frente destruída após colidir em uma ambulância na Rua Espírito Santo com a Avenida Afonso Pena.

Segundo informações, o acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Afonso Pena, após o veículo modelo Ford Focus descer a Rua Espírito Santo e bater na lateral da ambulância da Quali Salva que ficou com a lateral amassada e os pneus traseiros furados.

O juizado de trânsito foi acionado e até o momento não há informações de qual condutor teria passado no sinal vermelho e causado o acidente.

