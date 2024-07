Idoso morre após bater moto em rotatória de Ponta Porã

Idoso de 69 anos morreu, na noite desse domingo (28), em Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande, após bater a moto que conduzia em uma rotatória da cidade.

A filha da vítima procurou a delegacia e contou que é dona da motocicleta, e que recebeu uma ligação na qual informava que o pai dela havia sofrido um acidente e sido encaminhado ao Hospital Regional.

Porém, 20 minutos após dar entrada na unidade de saúde, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela contou, também, que o homem passou o dia ingerido bebida alcoólica e que ele estaria embriagado no momento do acidente.

Testemunhas disseram que o motociclista atravessou a rotatória e caiu sozinho sem envolver outros veículos no acidente. Até o momento, ela não sabe para onde a moto foi levada após o socorro.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

