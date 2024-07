Unidade Móvel do Hospital de Amor estará em Tacuru nesta semana

A Unidade Móvel é voltada para as mulheres e contará com exames preventivos e gratuitos de Papanicolaou e mamografia

Mulheres da região de Tacuru poderão ser atendidas pela Unidade Móvel do Hospital do Amor, a partir de hoje (29).

Como um dos projetos apoiados pela Sicredi Centro-Sul MS/BA, a Unidade Móvel contará com exames preventivos e gratuitos de Papanicolaou e mamografia que ajudam a identificar o câncer de mama e do colo de útero.

A carreta ficará estacionada em frente da Escola Prof. Cleto de Moraes Costa, localizada na Avenida José Carlos Castro Alexandria, 1242 – Centro, e os atendimentos vão até 02 de agosto.

Para a consulta é necessário que as mulheres apresentem RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.

Atendimentos e horários:

29/07, a Unidade Móvel atenderá das 14h às 17h.

30 e 31/07 e 01/08, o atendimento será das 7h às 17h.

02/08, das 7h às 10h.

