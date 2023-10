Veículo é encontrado incendiado na fronteira

Um veículo foi encontrado na manhã de hoje (9), incendiado na rua Jardim Aurora, em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Segundo os investigadores da Polícia Nacional, o carro trata-se de um Renault Sandero de cor prata com placas NJN 4F48 de Rio Brilhante (MS).

Conforme informações do site Porã News, a confirmação exata sobre o modelo do veículo será divulgada após o trabalho da perícia paraguaia.

Lembrando que na madrugada de sábado (7), quatro jovens foram assassinados dentro de um veículo estacionado numa residência em Ponta Porã e no domingo (8), um indigena foi executado com quase 40 tiros de fuzil, na zona rural de Bela Vista do Norte, no Departamento de Amambay.

A Polícia Nacional não descarta que o veículo possa estar envolvido nos dois crimes registrados neste final de semana na região de fronteira. O caso será investigado pela Polícia Nacional.

