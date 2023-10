Polícia Civil identifica nomes de jovens executados em chacina na fronteira

Foram identificados pela Polícia Civil os jovens, Jonas Wesley Moraes, 18 anos, Xilon Henrique Vieira da Silva, 19 anos, Luan Vinícius Candia da Silva, 17 anos, e Gabriel dos Santos Peralta, de 16 anos, executados dentro de um veículo na fronteira. O crime aconteceu no sábado (7), e assustou os moradores da rua Nespereira, no residencial Ponta Porã. Segundo a polícia, todos os jovens são do interior de São Paulo.

Além da Polícia Civil, equipes da Polícia Nacional estiveram no local, por toda manhã de sábado, analisando a cena do crime. Conforme informações da polícia, o crime foi repassado para a delegacia do Departamento de Amambay, cujo a capital é Pedro Juan Caballero e que o crime estaria ligados a organização criminosa e ao crime organizado.

Segundo apurado pelo site Porã News, por fontes próximas, no local foram encontradas três pistolas 9 milímetros. A casa era ocupado pelos jovens e que o local seria usado como uma espécie de abrigo para traficantes vindos de outros estados para praticar crimes na fronteira.

