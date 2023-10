Cassilândia, Dourados e Nova Andradina são campeões regionais da Liga MS

A Liga MS de Voleibol conheceu neste final de semana, mais dois campeões regionais. Os jogos aconteceram em Paranaíba (Região 3/ Leste) e Glória de Dourados (Região 4/

Centro-Sul).

Na conferência Leste, a equipe feminina de Nova Andradina derrotou Cassilândia por 2 sets a 1 (parciais de 22×25, 25×22 e 15×13) e Paranaíba por 2 sets a 0 (parciais de 25×16 e 25×14) para ficar com o título. No masculino, Cassilândia levantou o troféu regional, ao bater a equipe da casa por 2 sets a 0 (parciais de 27×29, 25×10 e 15×7) e superar também Nova Andradina pelo mesmo placar (parciais de 25×16 e 25×22). Os jogos foram realizados no ginásio de esportes da Escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa.

Já na região 4, Centro-Sul, Dourados foi dominante, sagrando-se campeão nos dois gêneros. No feminino, vitória sobre Vicentina por 2 sets a 0 (parciais de 25×23 e 25×20) e Glória de Dourados pelo placar de 2 sets a 1 (parciais de 13×25, 25×14 e 15×1). Entre os homens, a equipe douradense derrotou Vicentina na final, por 2 sets a 0 (parciais de 25×21 e 25×19). O público acompanhou de perto os confrontos no Centro Esportivo Vilmar Duarte Gomes.

Organizada pela FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), a Liga MAS tem sequência nos dias 21 e 22 deste mês, com jogos das regiões V (Sudoeste) e VI (Centro). As etapas aconteceram em Maracaju e Campo Grande, respectivamente.

Segundo o regulamento da competição, os campeões regionais de cada gênero classificam-se para a fase final da Liga, programada para acontecer no início de dezembro, em local a ser definido. No total, 21 municípios participam do campeonato. Até o momento, os municípios classificados são:

Região 1 – Noroeste: Corumbá (feminino) e Aquidauana (masculino)

Região 2 – Sul: Sete Quedas (feminino e masculino)

Região 3 – Leste: Nova Andradina (feminino) e Cassilândia (masculino)

Região 4 – Centro-Sul: Dourados (feminino e masculino)

