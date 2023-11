Primeira Mini Cidade de Trânsito é inaugurada em Dourados

A Mini Cidade do Trânsito foi inaugurada nessa terça-feira (31) em Dourados. O espaço de 322,72m² fica no Clube Indaiá e tem como objetivo educar as crianças de forma lúdica sobre o trânsito.

O projeto foi uma parceria entre a Prefeitura de Dourados, a Agetran (Agência de Transporte e Trânsito de Dourados), Semed (Secretaria Municipal de Educação) e do Clube Indaiá, e patrocínio do banco Sicredi.

A autora da proposta e engenheira da Agetran, Andreza Mangueira, ressalta a importância das crianças terem um espaço onde possam aprender sobre o trânsito. “A teoria é ensinada nas escolas e a Mini Cidade vai ajudar a colocar em prática as leis de trânsito e desde cedo conscientizar os pequenos”, afirma.

Além da sinalização horizontal, o espaço conta com 38 mini placas móveis. A pista possui desde ciclofaixa até rotatória.

A Mini Cidade vai servir como uma extensão do que é ensinado para as crianças sala de aula. A proposta é que alunos da rede de escolas municipal de todas as idades até o ensino fundamental aprendam a parte teórica sobre educação no trânsito nas escolas e venham para a Mini Cidade aprender a parte prática.

Além de atender os alunos da Rede Municipal, os frequentadores do clube também terão diariamente contato com a educação para o trânsito. Palestras sobre trânsito serão ministradas para as crianças da Reme (Rede Municipal de Ensino), com visita ao clube para vivenciar na pista a circulação no trânsito, com bicicletas, patinetes, carrinhos, entre outros.

“Ensinar as crianças sobre regras e situações do trânsito, educando desde cedo para atuarem com consciência no futuro. É muito importante esse trabalho de educar para prevenir os acidentes e melhorar o trânsito na nossa cidade e a primeira Mini Cidade de Trânsito vai ser uma ferramenta neste trabalho”, acredita o Prefeito Alan Guedes.

