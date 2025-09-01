Fumacê passa por nove bairros de Campo Grande nesta segunda-feira

Veículos circulam das 16h às 22h; ação pode ser suspensa em caso de chuva ou ventos fortes

O serviço de fumacê será realizado em nove bairros de Campo Grande nesta segunda-feira (1º), entre 16h e 22h, como parte do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

De acordo com o itinerário divulgado, os veículos vão percorrer as seguintes ruas:

Vila Planalto – Rua Matão, com R. Júpiter

Taveirópolis – R. Franklin Espindola, com R. da Pátria

Taquarussu – R. Xavier de Toledo, com R. Brigadeiro Machado

Jockey Club – R. Ouro Branco, com R. do Minuano

Maria Aparecida Pedrossian – R. Manoel de Oliveira Gomes, com R. Abraão Elias

Tiradentes – R. da Tuba, com R. da Orquestra

Jardim São Lourenço – R. dos Gusmões, com R. Antônio Bicudo

Vilas Boas – R. Hector Carybe, com R. Aldemir Martins

Vila Carlota – R. do Sucre, com R. do Yen

A aplicação do inseticida pode ser adiada ou suspensa em caso de chuva, vento forte ou neblina, já que essas condições comprometem a dispersão do produto.

Para aumentar a eficácia, a orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. O veneno atinge principalmente os mosquitos adultos, sobretudo as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças.