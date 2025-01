Veículo com cigarros e produtos eletrônicos de contrabando e descaminho é apreendido em Maracaju

Na noite da última quarta-feira (8), um veículo VW Parati de cor cinza carregado com prudutos de contrabando e descaminho foi apreendido pelo Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em Maracajur.

Foram encontrados no carro, 50 pacotes de cigarros; console Xbox; Aspirador de pó; relógios de pulso; receptores de TV; colchões infláveis; caixas com frascos de perfumes de diversas marcas e produtos de beleza.

A apreensão aconteceu durante um patrulahemento rural feito pelos militares no município de Maracaju, quando deram a ordem de parada ao condutor da Parati. O homem, de 40 ano de idade, disse que trabalha fazendo frete de mercadoria ilegais; que pega os produtos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero com destino a Campo Grande (MS).

A ocorrência foi registrada na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e o veículo, com os materiais acima descritos e apreendidos, entregues na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 97 mil.

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas