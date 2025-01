Grupo é preso por invadir agência bancária pelo telhado e tentar cometer furto em Água Clara

Nessa quinta-feira (09), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), em atuação conjunta com a Delegacia de Água Clara e apoio da Delegacia de Santa Rita do Pardo, prendeu em flagrante 6 indivíduos, de 20, 26, 27, 30, 31 e 41 anos pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a uma agência do Banco Sicredi de Água Clara e por integrarem associação criminosa voltada para a prática de delitos patrimoniais contra instituições financeiras.

Imediatamente após o crime, que ocorreu na quarta-feira (08), equipes do GARRAS, em conjunto com uma equipe da Delegacia de Água Clara, iniciaram diligências que, de forma ininterrupta, se desdobraram até ontem, identificando aparelhos celulares, ferramentas e outras informações que apontavam a existência de um grupo de indivíduos que teria se organizado, inclusive com distribuição de tarefas, para praticar furtos a instituições financeiras no município.

O modus operandi utilizado pelos envolvidos consistia na utilização de ferramentas para adentrar na agência bancária, através do teto do prédio. Posteriormente a isto, os indivíduos utilizariam as mesmas ferramentas para ludibriar os dispositivos de segurança e arrombar cofres e caixas para subtração de valores.

Apesar do planejamento, os indivíduos conseguiram adentrar o interior da agência bancária, mas não conseguiram se desvencilhar dos dispositivos de segurança, motivo pelo qual abandonaram o local do crime subtraindo um notebook da agência e um colete balístico com munições de arma de fogo, pertencentes ao agente de segurança bancária.

Após as diligências de investigação, foi possível identificar, localizar e capturar os 6 envolvidos nos crimes, sendo que um destes já teria se deslocado para o município de Santa Rita Pardo, onde também foi capturado.

Um dos indivíduos possuía, em seu desfavor, mandado de prisão oriundo do Estado de São Paulo, por crimes de tráfico de drogas e roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima.

Na residência onde três dos envolvidos se alojavam foi encontrada expressiva quantidade de substância entorpecente análoga à cocaína, incompatível com o consumo pessoal, bem como balança de precisão, indicando a prática de tráfico de entorpecentes no local.

O colete balístico e as munições foram encontrados abandonados no telhado de uma residência próxima à agência, mas o notebook não foi localizado.

Os envolvidos foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e associação criminosa e encaminhados ao GARRAS. Além destes delitos, três deles foram autuados em flagrante, também, pelo crime de tráfico de drogas.

