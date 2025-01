Casa de Cultura terá programação especial nas férias a partir da próxima semana; Confira

A Casa de Cultura de Campo Grande abrirá as portas público com uma programação especial para as férias de 13 a 31 de janeiro, o espaço oferece ações culturais que celebram a história, arte e a diversidade local, proporcionando uma oportunidade única de aprendizado e diversão para crianças, jovens e adultos.

A primeira atração acontece de 13 a 31 de janeiro, com uma ação literária que vai destacar os monumentos e pontos turísticos de Campo Grande. A atividade será realizada na Sala de Leitura da Casa de Cultura e convida os participantes a conhecerem mais sobre a cidade por meio da literatura, explorando sua história e cultura de forma criativa e lúdica. Para esta ação não há necessidade de inscrição.

Já no dia 17 de janeiro, a programação segue com uma oficina especial sobre Conceição dos Bugres, figura histórica e simbólica da cultura de Mato Grosso do Sul. Durante a oficina, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre a artista e utilizar técnicas de recorte e pintura para criar suas próprias representações artísticas, refletindo sobre a importância dessa figura e suas raízes na tradição local.

No dia 24 de janeiro, a Casa de Cultura traz uma oficina dedicada à arte indígena Terena, um dos povos originários de Mato Grosso do Sul. A atividade, que também acontecerá no ateliê, permitirá aos participantes conhecer a expressão dos Terena, e produzir seus grafismos com foco na colagem e pintura dos elementos da arte tradicional indígena.

As inscrições para as oficinas são limitadas e gratuitas, e podem ser feitas pela página na internet da Casa de Cultura (www.campogrande.ms.gov.br/sectur/cursos-casa-de-cultura/) ou através do link que está na bio do instagram. Não perca a chance de mergulhar na rica cultura e história de Campo Grande e do estado por meio dessas atividades imperdíveis!

Serviço:

Conhecendo os monumentos e pontos turísticos de Campo Grande

Período: de 13 a 31 de janeiro

Segunda a sexta-feira das 09h às 18h, na Sala de Leitura

Sábados: 09h às 12h

Gratuito e não há necessidade de inscrição

A arte de Conceição dos Bugres

Data: 17 de janeiro

Sexta-feira das 09h30 às 11h, no Ateliê

Gratuito e inscrições limitadas

Grafismo Terena

Data: 24 de janeiro

Sexta-feira das 09h30 às 11h, no Ateliê

Gratuito e inscrições limitadas