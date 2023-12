Veículo com cigarros de origem estrangeira é incendiado na fronteira

Um veículo Fiat Uno foi encontrado em chamas, na manhã de hoje (02), em uma estrada vicinal que dá acesso à Sanja Pyta, no Departamento de Amambay, próximo ao município brasileiro de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia paraguaia, acertavam-se que o automóvel estaria carregado de cocaína, mas foram constatados que dentro do carro havia cigarros contrabandeados.

Conforme apurado pelo site Porã News, até o momento a Polícia Nacional não divulgou detalhes sobre a origem dos produtos e nem o valor da mercadoria que foram queimados. De acordo com informações do suboficial Arnaldo Rojas, a carga estava a caminho do Brasil. Os agentes da Polícia Nacional deve rá investigar se o incêndio foi causado por acidente ou intencional.

O caso foi encaminhado para o Departamento de Polícia de Sanja Pyta, onde o caso deverá ser investigado.

