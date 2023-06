Brasil conquista a primeira vitória na VNL feminina contra a Holanda

Na última quinta-feira (1/06), em uma partida marcada pela atuação das jogadoras brasileiras, a seleção feminina de vôlei do Brasil venceu a Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 25×23, 25×23 e 25×21, pela liga das nações de vôlei feminino. Com uma atuação consistente e determinada, o Brasil dominou a partida e garantiu a primeira vitória no torneio.

Desde o início as jogadoras brasileiras mostraram grande entrosamento e habilidade, demonstrando um jogo eficiente e envolvente. Pontuando em momentos cruciais, Ana Cristina, Julia Bergmann e Kisy Nascimenteo foram as grandes destaques da partida, somando 34 pontos nos dois sets disputados.

A vitória brasileira foi construída por um jogo solido e bem estruturado. Com uma defesa bem desenvolvida e melhorada em relação o jogo contra a China, os ataques foram poderosos e as brasileiras não deram chance para as holandesas impuseram seu ritmo ao longo da partida. Além disso, a equipe brasileira também se destacou pelos saques com uma chuva de aces e mostrou muita tranquilidade em momentos decisivos.

Com a primeira vitória conquistada, a equipe brasileira segue em busca de seu melhor desempenho e almeja uma trajetória de sucesso na Liga das Nações de Vôlei Feminino. A experiência e qualidade das jogadoras, aliadas ao trabalho árduo da comissão técnica, são os pilares que sustentam a confiança em um bom desempenho ao longo do torneio.

A próxima partida do Brasil será contra a seleção a República Dominicana neste sábado (3/06), 00:40 (horário de Brasília) em um confronto que promete ser emocionante e repleto de grandes jogadas. A seleção brasileira entra em quadra determinada a manter o ritmo e conquistar mais uma vitória. A jornada rumo à busca pelo título da VNL Feminina continua, e o Brasil está pronto para enfrentar os desafios que continuam por vir. A partida será transmitida pelo canal sportv 2.

Com uma atuação brilhante contra a Holanda, o Brasil mostra que está no jogo e disposto a lutar até o fim. A vitória por 3 sets a 0 é um indicativo de que a seleção brasileira está pronta para enfrentar qualquer adversário e buscar um lugar no pódio da Liga das Nações de Vôlei Feminino. O Brasil se firma como um dos favoritos da competição e mantém viva a esperança de mais conquistas.

Confira a Pontuação Geral:

Ana Cristina: 23 Pontos

Júlia Bergmann: 13 Pontos

Kisy Nascimento: 11 Pontos

Carolana Silva: 03 Pontos

Diana Duarte: 03 Pontos

Macris Carneiro: 03 Pontos

Maiara Basso: 01 Ponto

Lorena Viezel: 01 Ponto

