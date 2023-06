Chegou! Veja onde comemorar as Festas Juninas em Campo Grande

Com a chegada dos meses de junho e julho, a população já pensa em procurar locais para celebrar as Festas juninas e julinas, geralmente em comemoração a São João e Santo Antônio. As festas juninas são comemoradas no estilo de quermesse, com festas beneficentes, prendas e barracas de comidas típicas do festejo. Veja onde comemorar em Campo Grande e garantir presença nas “barraquinhas” da Capital:

21º Arraial de Santo Antônio

O Arraial de Santo Antônio deste ano será comemorado na Praça do Rádio, de 9 a 13 de junho. A festa irá contar com atrações musicais, barracas com comidas juninas e o tradicional concurso de quadrilhas. A 21ª edição começa na próxima sexta-feira (9) e traz mais de 20 opções de barracas e alimentos, bebidas e artesanatos.

As barracas começam a funcionar a partir das 16h e todos os dias haverá uma celebração religiosa às 18h, seguida da apresentação das quadrilhas e dos shows, às 19h e às 21h.

A programação artística começa na sexta-feira (9), às 18h30, com a quadrilha junina, seguida dos shows de Marlon Maciel e a dupla João Haroldo e Betinho. No sábado (10), a animação fica por conta da orquestra de violas de Valinhos e a dupla Fred e Victor.

No dia 11, às 19h, acontece a apresentação do grupo Ipê da Serra, seguido da dupla sertaneja Patrícia e Adriana. O encerramento dos shows, na segunda-feira (12), fica por conta do Trio Violada e Maria Cecília e Rodolfo.

Festa Junina UCDB

Uma das mais tradicionais festas juninas universitárias, a da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) já tem data marcada: dia 12 de junho. A comemoração terá shows de Clayton & Romário e Felipe & Rodrigo.

Os ingressos já estão à venda pelo site BaladApp. O primeiro lote para a Área Vip UCDB está R$ 60 (meia R$ 30), enquanto o Camarote Até o Sol Raiar está R$ 100 (meia R$ 50). Há opção, ainda, pelo Bangalô Pé de Serra, com capacidade para até 15 pessoas. As vendas presenciais acontecem na rede de barbearias A Banca.

Acadêmicos da UCDB com comprovante de matrícula pagam somente R$ 40 na Área Vip e, caso tenham também a carteirinha do estudante, o valor cai para R$ 20. Para curtir no show no Camarote, o estudante UCDB paga R$ 80 e, se tiver a carteirinha estudantil oficial, o valor fica R$ 40. Para os acadêmicos, a venda acontece somente na entrada principal da UCDB, pela Avenida Tamandaré, a partir de hoje.

Arraiá AACC/MS

O Arraiá da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) também está marcado para este mês, no dia 17 de junho. A expectativa da associação é receber cerca de 10 mil pessoas no Shopping Bosque dos Ipês, local do evento.

Em 2023, a festa terá 27 barracas, nove a mais que no ano passado. Estarão à venda comidas típicas, desde o almoço até o jantar, uma grande variedade de quitutes como espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, quentão, doces, linguiça de Maracaju e outras delícias.

Além das comidas típicas, o Arraiá da AACC/MS também contará com diversas atividades de entretenimento para as crianças, como a Pescaria e a Área Kids e, ainda, atrações musicais e quadrilhas de escolas da Capital. O evento acontece no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, o que traz comodidade aos visitantes que poderão desfrutar de um local coberto, climatizado e com estacionamento,

A entrada para a festa pode ser adquirida no local e custa R$10 por pessoa, enquanto crianças de até 10 anos não pagam.

O Arraiá da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) será realizado no dia 17 de junho, das 12 às 22h, no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796. Os ingressos custam R$ 10 e crianças com menos de 10 anos não pagam. Informações adicionais podem ser adquiridas por meio dos telefones (67) 3322-8000 (apenas WhatsApp) e 98130-4711 (ligações e WhatsApp).

Paróquia São João Batista

Acontece no dia 26 de junho, a 46ª Festa do Padroeiro São João Batista. No calendário, a festa irá celebrar um novenário, quermesse e churrasco. A celebração também irá ter música ao vivo e show de prêmios. igreja fica na rua Francisco Sabino, 58, bairro Cophasul. Mais informações: 67 9 8467-8495

Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Entre os dias 23 de junho e 2 de julho, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro irá unir as festividades juninas com a 6ª edição da Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lembrado pela igreja em 27 de junho.

A semana de festividades será voltada para missas e procissões. Já os shows e praça de alimentação acontecem todos os dias, das 18h às 22h30. A igreja está localizada na avenida Afonso Pena, 488, bairro Amambaí.

OABMS

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), anunciou a data da tradicional Festa Julina. Com espaço kids para as crianças, barracas com comidas típicas e atração musical, a festa será realizada no dia 15 de julho, a partir das 16h, no Estacionamento da OAB/MS, localizado na Avenida Mato Grosso, 4.700. A entrada para o evento será de 1 litro de leite por pessoa.

Pestalozzi

A Associação Pestalozzi promove o 5º Arraiá Solidário Anjos da Guarda, no dia 1º de julho, com comidas típicas, atrações e quadrilha. Toda renda deste evento será revertida para: Associação Pestalozzi de Campo Grande para o projeto: Casa de Helena. Para mais informações, entre em contato via WhatsApp: 67 98425-2045.

ACP

A festa da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) será realizada neste sábado (3), às 18h, no Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP – Avenida Conde de Boa Vista, número 4151, bairro Santa Emília e é aberta para filiados e comunidade em geral. A comemoração trará apresentações de quadrilhas e barracas de produtos e alimentos típicos, em parcerias com escolas públicas.

Filiados e dependentes não pagam entrada, mediante apresentação da carteirinha. Comunidade externa paga R$ 5 logo na entrada e crianças até 10 anos e adultos acima de 60 também não pagam, apresentando documento oficial.

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

A Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora também entra no cronograma de festividades juninas, com festa no dia 10 de junho, a partir das 18h, na Avenida Manoel Ferreira, 171, bairro Santo Antônio. No evento, já estão garantidas as comidas típicas e quadrilha.

Mixturô

Na edição de junho, a feira Mixturô entra no tema das festividades. Mantendo os mais de 100 expositores, a temática será composta pelo clima caipira. A feira acontece dia 4 de junho, das 16h às 21h, na Praça do Chamamé, na rua Jeribá, 1052. A entrada é gratuita.

