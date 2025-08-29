Veículo com 50 Kg de cocaína é abordado pela PRF e boliviano vai preso em Bataguassu (MS)

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Policiais encontraram tabletes de cocaína no painel 

Na última quinta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 Kg de cocaína em   Bataguassu.

Os policiais fiscalizavam s BR-267, quando abordaram o veículo de origem boliviana. O condutor, de nacionalidade boliviana, demonstrou nervosismo durante a fiscalização.

Em vistoria no veículo, os policiais encontraram os tabletes de cocaína escondidos no painel. O indivíduo disse que não sabia da existência da droga e que viajaria até São Paulo.

Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Três Lagoas.

