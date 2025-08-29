Fisioterapia da rede hospitalar Cassems realiza 57 mil atendimentos em 2024 e se consolida como referência no MS

Presente em 5 hospitais da rede, o serviço alia equipamentos modernos, tecnologias de ponta e profissionais altamente capacitados

A fisioterapia hospitalar é essencial para restaurar funções, prevenir complicações e acelerar a recuperação de pacientes, seja no pós-operatório ou em tratamentos complexos. Na Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), o serviço é referência no estado e está presente em cinco hospitais da rede: Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em 2024, foram realizados 57 mil atendimentos, com média de 4,7 mil por mês, resultado do investimento constante em duas frentes: tecnologia e equipamentos modernos, de última geração e na realização de treinamentos e capacitações, seguindo protocolos rígidos de qualidade.

Atendimento especializado e multidisciplinar

A Fisioterapia da Cassems atua de forma integrada com outras especialidades, atendendo pacientes cardíacos, oncológicos, bariátricos e em reabilitação geral.

Especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, o setor expandiu para atender também pacientes da Rede Amo, uma linha de cuidados da Cassems voltada a pessoas com câncer. É o que explica a fisioterapeuta e coordenadora do serviço de Fisioterapia do Hospital Cassems de Campo Grande, Andrea Riccó.

“Nós somos especialistas em cardiorrespiratório, atendemos pacientes cardíacos, que fizeram cirurgia torácica. Quando a Rede Amo – uma linha de cuidados para pacientes que enfrentam o câncer – foi criada, nós percebemos que esses pacientes não tinham como tratar as sequelas. Então contratamos uma consultoria para nos ajudar e, hoje, nós também estamos direcionando para esse tipo de cuidado. Toda paciente de câncer de mama passa por nós”, explica.

O beneficiário Mauro André, que passou por cirurgia cardíaca e hoje realiza reabilitação no Hospital Cassems de Campo Grande, reforça a importância desse cuidado. “Depois da cirurgia, vim para a fisioterapia para recuperar minhas forças e prevenir novos problemas. Aqui encontrei uma equipe dedicada, que me acompanha de perto, e um espaço com estrutura excelente. O tratamento faz toda a diferença no meu dia a dia.”

Estrutura e tecnologia de ponta

O setor dispõe de sala de reabilitação equipada com esteiras inclináveis, bicicletas ergométricas, cadeiras extensoras e flexoras, estação de treino de força, além de equipamentos especializados como o Sara Plus e as Pranchas Ortostáticas.

Na fisioterapia respiratória, utiliza recursos avançados como o K Health KH2, para avaliação digital da musculatura respiratória, e o Power Breath, para fortalecimento dessa musculatura. A unidade também adota o protocolo mundial ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), que acelera a recuperação pós-operatória e reduz o tempo de internação.

Impacto durante a pandemia

Durante a Covid-19, a equipe ampliou de 24 para 77 fisioterapeutas e foi responsável por um índice de 89% de sobrevivência entre pacientes internados, contando com equipamentos exclusivos como o Alto Fluxo, fundamental para suporte respiratório.

Compromisso com a qualidade

A excelência do serviço é resultado da educação continuada da equipe, análise constante de protocolos e integração com outras áreas médicas, garantindo que cada paciente receba um atendimento personalizado e seguro.

