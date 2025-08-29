Semana do Cinema leva ingressos a R$ 10 no Estado

Promoção que começou no dia 28 de agosto termina na próxima quarta (03)

Mato Grosso do Sul recebe, de 28 de agosto a 3 de setembro, a Semana do Cinema 2025, iniciativa nacional que chega ao Estado com ingressos a R$ 10. A promoção vale para sessões em 2D, 3D e até formatos especiais como IMAX e XPLUS, disponíveis em redes como UCI, Cinépolis e Cinemark.

Além do preço reduzido nas entradas, os cinemas também prepararam descontos em combos de pipoca e refrigerante, alguns com brindes exclusivos.

A programação reúne lançamentos recentes e relançamentos aguardados. Entre os destaques estão “Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!”, “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, “Superman”, “Os Roses: Até que a Morte os Separe” e “A Hora do Mal”. Clássicos também voltam às telas, como “Interestelar”, “Como Treinar o Seu Dragão” e “Lilo & Stitch”.

Organizada pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e pela Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), a ação busca democratizar o acesso à sétima arte e incentivar o público a retornar às salas.

