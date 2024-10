Veículo carregado de cigarros e pneus ilegais é apreendido em Dourados

Na madrugada desta quarta-feira(16), 1.250 pacotes de cigarros e mais 58 pneus de origem estrangeira foram apreenidos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Dourados.

As mercadorias estavam sem a documentação legal exigida para a circulação e o comércio no Brasil. Os militares realizavam um patrulhamento pela rodovia BR-463 já próximo a Dourados, quando visualizaram o veículo em deslocamento, com os faróis apagados. O homem, de 32 anos de idade, disse que trabalha como freteiro e que a mercadoria ilegal teria como destino a cidade de Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O valor estimado ao crime foi de R$ 125,4 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Ágata Fronteira Oeste, do Ministério da Defesa.

O DOF deixa um número para a população tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias pelo telefone 0800 647-6300.

